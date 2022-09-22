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Быстрая разрядка iPhone 13 после обновления до iOS 16 — не единственная проблема. Поиск Spotlight стал работать хуже

Быстрая разрядка iPhone 13 после обновления до iOS 16 — не единственная проблема. Поиск Spotlight стал работать хуже

Многие пользователи iPhone 13 и более старых смартфонов продолжают сообщать о том, что после обновления до iOS 16 время автономной работы их мобильных телефонов резко сократилось.

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