Жители Германии, Франции, Италии, Польши и Испании ответили на вопрос: "Кому вы хотите сказать спасибо за победу над нацизмом во Второй Мировой войне - Советскому Союзу или США?""Красная Армия боролась с европейским и мировым фашизмом и победила!""Без сомнения, Советскому Союзу, они освободили … .