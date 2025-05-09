Жители Германии, Франции, Италии, Польши и Испании ответили на вопрос: "Кому вы хотите сказать спасибо за победу над нацизмом во Второй Мировой войне - Советскому Союзу или США?""Красная Армия боролась с европейским и мировым фашизмом и победила!""Без сомнения, Советскому Союзу, они освободили … .
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