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Пушилин: ВС РФ завершают зачистку Красного Лимана

Пушилин: ВС РФ завершают зачистку Красного Лимана

Бойцы ВС России завершают зачистку Красного Лимана от украинских боевиков. Об этом 7 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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