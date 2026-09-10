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Царьград

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"Раньше мы такого не говорили": Сенсационное заявление Лаврова. Фронт меняется на глазах

"Раньше мы такого не говорили": Сенсационное заявление Лаврова. Фронт меняется на глазах

Сообщения о новых возможностях на передовой и жёстких политических сценариях появляются буквально на глазах, но главный вопрос остаётся открытым: где заканчивается локальный успех и начинается изменение стратегического баланса? Рассказываем в материале Царьграда.

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