⛪️ В Евпатории на Рождество пройдут праздничные службы «Православная церковь уже подготовила перечень служб, которые будут проводиться к Рождеству.
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⛪️ В Евпатории на Рождество пройдут праздничные службы «Православная церковь уже подготовила перечень служб, которые будут проводиться к Рождеству.