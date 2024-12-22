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Решение на высоте: псевдоспутники раздадут интернет в удаленных поселках

Решение на высоте: псевдоспутники раздадут интернет в удаленных поселках

В России приступили к созданию псевдоспутников — стратосферных беспилотных самолетов, которые по функционалу сходны с космическими аппаратами, размещенными на орбите, но при этом действуют на меньшей высоте.

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