Решение на высоте: псевдоспутники раздадут интернет в удаленных поселках

В России приступили к созданию псевдоспутников — стратосферных беспилотных самолетов, которые по функционалу сходны с космическими аппаратами, размещенными на орбите, но при этом действуют на меньшей высоте.
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