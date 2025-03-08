Первые лица региона поздравили воронежских женщин с 8 Марта

Александр Гусев и Владимир Нетесов отметили, что воронежские женщины покоряют мужские сердца нежностью, шармом, мудростью, самоотдачей, терпением, преданностью, аккуратностью, эмпатией, искренностью и многими другими лучшими качествами, а также делают мир вокруг ярче и добрее.