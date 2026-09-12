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Премьер-недоучка: как Алвис Херманис провалил экзамен на латышскость

Премьер-недоучка: как Алвис Херманис провалил экзамен на латышскость

И в этом вся Латвия: тот самый обласканный в России латышский режиссер и по совместительству русофоб Алвис Херманис не знает даже кто написал гимн Латвии.

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