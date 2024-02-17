В аэропорты России запретят доступ провожающим

Минтранс планирует ужесточить правила обеспечения безопасности в аэропортах. Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах, предполагается, что он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
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