В России ученые нашли способ решения проблемы полярной ночи

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) нашли способ решения проблемы полярной ночи и связанными с ней отрицательными последствиями для здоровья — они разработали биодинамическую систему «умного света», которую можно установить дома и на рабочем месте.
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