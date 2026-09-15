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Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"

Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"

Понадобится время для доработки украинского перехватчика российских реактивных БПЛА. Об этом 15 сентября заявил Владимир Зеленский по итогам доклада главкома ВСУ Михаила Драпатого .

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