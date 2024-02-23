В Steam можно бесплатно скачать годную гонку в духе NFS: Carbon, которая уже получил...

В Steam можно бесплатно скачать годную гонку в духе NFS: Carbon, которая уже получила 88% положительных отзывовВ сервисе Steam стала доступна бесплатная ранняя версия Night-Runners — игры про уличные гонки в Японии, где нужно соревноваться с бандами в битве за контроль над территорией.