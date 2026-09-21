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В Коряжме потушили пожар в СНТ «Садоводы Севера-1», обошлось без пострадавших

В Коряжме потушили пожар в СНТ «Садоводы Севера-1», обошлось без пострадавших

Огонь начался с дощатого сарая и перекинулся на баню и дачный дом — из-за позднего обнаружения пожара спасти строения не удалось, но пострадавших нет.

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