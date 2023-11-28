Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы россиянам

Власти Шри-Ланки объявили о начале бесплатной выдачи виз россиянам и гражданам еще шести государств. Об этом стало известно из сообщений на сайте электронной регистрации туристов департамента иммиграции и эмиграции страны.
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