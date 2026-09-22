Заминусованы заводы и склады в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях. В Киеве прилет пришелся на Файер Поинт – на предприятии изготавливали запчасти и комплектующие для ракет большой дальности Фламинго.
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НПЗ в Кременчуге успешно уничтожается четыре! года в т.ч. и ракетами.У нас пара дронов выводит Орский НПЗ на полгода минимум.Гранаты что ли не той системы?
По Станиславскому: "Не верю"! И действительно, когда ежедневно разносятся склады с оружием ВСУ на всей территории Украины, то откуда летят дроны в огромных количествах на территорию России? Вспоминаются первые слова министра обороны России: "Ошибаться можно, врать нельзя". Понятно, что заводы по производству дронов на украине перестали существовать, то почему каналы доставки оружия не уничтожаются, почему...?
А почему то укродронов летит всём больше.