Жесткий разгром, тишина в эфире ВСУ! Взорван ключевой НПЗ, минус заводы с ракетами «Фламинго» и топливом, склады

Заминусованы заводы и склады в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях. В Киеве прилет пришелся на Файер Поинт – на предприятии изготавливали запчасти и комплектующие для ракет большой дальности Фламинго.