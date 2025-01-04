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Denník N: премьера Словакии Фицо "нашли" в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме

Denník N: премьера Словакии Фицо "нашли" в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо "нашли" в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме спустя две недели после поездки в Москву, в течение которых общественность не могла определить его местонахождение, несмотря на регулярную активность в социальных сетях.

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