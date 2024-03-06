Орловская область до сих пор не предусмотрела в бюджете единовременные выплаты контрактникам

Российские регионы начали массово повышать выплаты бойцам СВО, решившим заключить контракт с ВС РФ. Так, в Ярославской области единовременная выплата (ЕВ) при заключении контракта на военную службу увеличена с 405 до 505 тысяч рублей (из них 195 тысяч рублей составит федеральная выплата, 310 тысяч — региональная).