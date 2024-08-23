Аналитик Блохин: голоса Кеннеди-младшего перейдут к Трампу

В случае выхода из президентской гонки независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего его голоса перейдут к Дональду Трампу, заявил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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