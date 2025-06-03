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Аргументы и Факты

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Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 2 миллиона

Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 2 миллиона

Число самозанятых в Москве на 1 мая превысило 2 млн человек, итого на столицу приходится 15% от их общего числа в стране, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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