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Бедард о контракте с «Чикаго» на 5 лет и 75 млн долларов: «Очень доволен тем, сколько денег заработаю. Это большая сумма»

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард высказался о своем новом контракте с клубом.  21-летний канадец заключил соглашение на 5 лет и 75 миллионов долларов.

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