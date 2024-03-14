Трипл-дабл Домантаса Сабониса (17+19+10) помог «Сакраменто» выиграть у «Лейкерс»

«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» со счетом 120:107. Сабонис набрал 17 очков, 19 подборов (в том числе 5 в нападении), 10 передач, 2 перехвата и 1 блок, реализовав 6 из 10 бросков с игры и 5 из 6 штрафных.