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Трипл-дабл Домантаса Сабониса (17+19+10) помог «Сакраменто» выиграть у «Лейкерс»

Трипл-дабл Домантаса Сабониса (17+19+10) помог «Сакраменто» выиграть у «Лейкерс»

«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» со счетом 120:107. Сабонис набрал 17 очков, 19 подборов (в том числе 5 в нападении), 10 передач, 2 перехвата и 1 блок, реализовав 6 из 10 бросков с игры и 5 из 6 штрафных.

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