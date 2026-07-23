Премьера Венгрии Мадьяра оплевали на улице Будапешта

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оказался в центре резонансного инцидента. Неизвестный мужчина плюнул в главу правительства на территории Западного вокзала, где Мадьяр обсуждал с министром транспорта и инвестиций Давидом Витези масштабный план модернизации железнодорожной сети страны.