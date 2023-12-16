Отправляющимся на Мальдивы напомнили об «алкогольных» правилах

Ввозить горячительные напитки в островное государство в Индийском океане строго настрого запрещено. Об этом напоминает в обзорном материале о не таких уж и райских Мальдивах, которые являются исламской страной, «РИА Новости».
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