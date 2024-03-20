Мы защищены океаном: Трамп — о большей важности НАТО для Европы по сравнению с Америкой

Бывший президент США Дональд Трамп, намеренный вернуться в Овальный кабинет после ноябрьских выборов, вновь скептически высказался о необходимости членства Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе.
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