Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • yumashev
    В 50-е годы прошлого века в селе в несколько десятков домов, где жили мои родные была больница, которая обслуживала б...Бастрыкин поручил...
  • Сергей Иовенко
    И в чём оскорбление? Не нравится всяким фанатикам от религии этот ресторан, так пи..дуй и посещай другой, посему как ...В Самаре два рест...
  • Константин Самарин
    Хм.. опять , чтобы соблюсти хотя-бы видимость соблюдения Закона, пришлось привлекать Бастрыкина. А местная полицейска...Председатель СК Р...

Уязвимость в Kingsoft WPS Office позволяет хакерам внедрить бэкдор SpyGlace

Уязвимость в Kingsoft WPS Office позволяет хакерам внедрить бэкдор SpyGlace

В результате проведенного исследования специалисты ESET обнаружили критическую уязвимость в популярном офисном пакете Kingsoft WPS, которая позволяет злоумышленникам удаленно выполнять код и внедрять вредоносное ПО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх