Уязвимость в Kingsoft WPS Office позволяет хакерам внедрить бэкдор SpyGlace

В результате проведенного исследования специалисты ESET обнаружили критическую уязвимость в популярном офисном пакете Kingsoft WPS, которая позволяет злоумышленникам удаленно выполнять код и внедрять вредоносное ПО.
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