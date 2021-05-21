«Процесс смены элит уже не остановить» Михаил Хазин.(видео)

– как выбирают чиновников для арестов– кто копает под Рогозина– развеяна легенда о дешевых запусках НАСА– как в России и в США наказывают хакеров– банкротом должно стать проще– банки позволят снимать деньги с карт третьим лицам– время ли сейчас поиграть с валютами– достроят ли северный поток 2– устоит ли Северный поток 2 после ухода Меркель– что будет с экономическими лидерами Европы через 10 лет– почему Россия закрыла офшор в Нидерландах– куда уходят деньги из России Ссылка на первоисточник.