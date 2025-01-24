Аксенов: в Крыму 25 января пройдут масштабные антидиверсионные учения

В Сакском районе и в Евпатории в Крыму 25 января пройдут масштабные учения, в которых примут участие подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", представители министерства обороны России и правоохранительных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии