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Аксенов: в Крыму 25 января пройдут масштабные антидиверсионные учения

Аксенов: в Крыму 25 января пройдут масштабные антидиверсионные учения

В Сакском районе и в Евпатории в Крыму 25 января пройдут масштабные учения, в которых примут участие подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", представители министерства обороны России и правоохранительных органов.

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