Оружейные проекты Второй мировой войны, странность которых не помогла им стать прорывом Как и любое другое изобретение, оружие пытаются создать наиболее эффективным в своей работе.
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