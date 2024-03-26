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Царьград

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Самолет, летевший из Тюмени, не смог вылететь в Пермь из-за неисправности

Самолет, летевший из Тюмени, не смог вылететь в Пермь из-за неисправности

Техническую проблему выявили во время взлета.Самолет ATR-72 авиакомпании Utair, который выполнял рейс из Перми в Тюмень, столкнулся с технической неисправностью и был вынужден вернуться на аэродром вылета.

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