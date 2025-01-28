Для команды Трампа настал час решения более сложных вопросов, касающихся международной повестки

Замдиректора Института стратегических исследований РУДН (ИСИП РУДН) Евгений Семибратов, автор телеграм-канала «Метаметрика» поделился мнением о том, какую политику будет проводить новая власть США на международной арене и где будет место Украины в этих раскладах.
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