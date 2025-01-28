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Русская весна

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Для команды Трампа настал час решения более сложных вопросов, касающихся международной повестки

Для команды Трампа настал час решения более сложных вопросов, касающихся международной повестки

Замдиректора Института стратегических исследований РУДН (ИСИП РУДН) Евгений Семибратов, автор телеграм-канала «Метаметрика» поделился мнением о том, какую политику будет проводить новая власть США на международной арене и где будет место Украины в этих раскладах.

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