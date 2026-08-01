Основателю Ялтинской киностудии – 149 лет: в Бахчисарае устроят вечер в честь Александра Ханжонкова

7 августа в Доме‑музее Е.В. Нагаевской и А.Г. Ромма в Бахчисарае состоится вечер «Имею честь служить», посвященный одному из родоначальников русского кинематографа и основателю Ялтинской киностудии Александру Ханжонкову.
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