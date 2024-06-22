Слух: NetherRealm рассматривают возможность создания спин-оффа в жанре экшена по M...

Слух: NetherRealm рассматривают возможность создания спин-оффа в жанре экшена по Mortal Kombat или InjusticeСегодня один из инсайдеров поделился любопытной информацией касательно возможного следующего проекта студии NetherRealm.
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