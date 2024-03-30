МИД: Россия и Киргизия готовы совместно противостоять угрозам терроризма

Москва и Бишкек выразили решимость совместно противостоять трансграничным угрозам терроризма. Информация об этом опубликована на сайте МИД РФ в заявлении по итогам двусторонних межмидовских консультаций в Бишкеке В сообщении говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.