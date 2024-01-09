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В России бушует тридемия: Вместе с коронавирусом народ "косят" ещё две инфекции

В России бушует тридемия: Вместе с коронавирусом народ "косят" ещё две инфекции

В России продолжает бушевать трио инфекций – кроме коронавируса, людей "косят" грипп и ОРВИ. Заболеваемость этими вирусами выше нормы на 83%, и спад тридемии ожидается не ранее чем через месяц, это в лучшем случае.

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