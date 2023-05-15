EUROMORE

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Россия «кошмарит» ВСУ в последние недели

Россия «кошмарит» ВСУ в последние недели

На «EUROMORE» опубликована новая запись Якова Кедми, израильского политолога, государственного деятеля, дипломата: Россия изменила тактику в ходе спецоперации на Украине, благодаря чему ВСУ подавляются более эффективно и в больших масштабах.

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