Почему ЦБ РФ сохранит в феврале ключевую ставку без изменений

Эксперты Банка России в вышедшем новом выпуске бюллетеня «О чём говорят тренды» подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что ДКП регулятора должна оставаться ещё достаточно длительное время жёсткой, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень в 4% в год.
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