Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Почему ЦБ РФ сохранит в феврале ключевую ставку без изменений

Почему ЦБ РФ сохранит в феврале ключевую ставку без изменений

Эксперты Банка России в вышедшем новом выпуске бюллетеня «О чём говорят тренды» подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что ДКП регулятора должна оставаться ещё достаточно длительное время жёсткой, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень в 4% в год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх