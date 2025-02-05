Почему ЦБ РФ сохранит в феврале ключевую ставку без изменений

Эксперты Банка России в вышедшем новом выпуске бюллетеня «О чём говорят тренды» подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что ДКП регулятора должна оставаться ещё достаточно длительное время жёсткой, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень в 4% в год.