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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Броуки» сыграют с «Эгриси» в полуфинале Медиалиги в Калининграде

15 октября, воскресенье  «БроукБойз» – «Эгриси», начало в 20:00 Матч пройдет в Калининграде, на «Ростех Арене».

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