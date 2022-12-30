На поддержку промышленных предприятий Петербурга направили ещё 2 млрд рублей

Фонд развития промышленности Петербурга предоставляет займы предприятиям по 14 различным программам. Фонд развития промышленности Петербурга получил ещё 2 млрд рублей для поддержки промышленных предприятий города в условиях санкционного давления.
Фонд развития промышленности Петербурга предоставляет займы предприятиям по 14 различным программам. Фонд развития промышленности Петербурга получил ещё 2 млрд рублей для поддержки промышленных предприятий города в условиях санкционного давления.
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