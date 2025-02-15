Только 28 депутатов ПДС поддерживают реформу прокуратуры.  Оппозиция обвиняет власти в спешке

Действующие власти намерены завершить проект по слиянию специализированных прокуратур (Антикоррупционная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам) до парламентских выборов этого года.
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