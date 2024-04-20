Врач Витебский сообщил о случаях неожиданного исцеления от рака

Раковые опухоли, иногда исчезающие без видимых причин, остаются необъяснимыми для медицины. Феномен спонтанной ремиссии рака, который происходит лишь в одном случае из ста тысяч, становится все более частым.
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