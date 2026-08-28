Эксперт Sky Sports Шифф: «У «Ред Булл» преимущество: можно позвать на замену пилота, который уже управляет этими машинами»

Бывшая гонщица Серии W и эксперт Sky Sports Наоми Шифф высказалась о том, что гонщик « Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон заменил травмированного Изака Аджара на Гран-при Нидерландов, отметив уникальную систему «быков».
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