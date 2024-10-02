6,8-мм против русских и китайских бронежилетов Удивительное дело, но по словам американских экспертов, армия повсеместно признаёт, что нынешняя 5,56-миллиметровая пуля не может пробить российский бронежилет, а новейшее российское стрелковое оружие легко превосходит её по дальности стрельбы.