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Тайная доктрина

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6,8-мм против русских и китайских бронежилетов

6,8-мм против русских и китайских бронежилетов

6,8-мм против русских и китайских бронежилетов Удивительное дело, но по словам американских экспертов, армия повсеместно признаёт, что нынешняя 5,56-миллиметровая пуля не может пробить российский бронежилет, а новейшее российское стрелковое оружие легко превосходит её по дальности стрельбы.

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