«Я сообщение» в психологии: что делать если в отношениях постоянные ссоры?

Я сообщение в психологии — техника коммуникации с окружающими людьми, в частности с детьми и партнёром в романтических отношениях, при которой любые высказывания начинаются с личных местоимений «я’, «мне», «меня», чтобы не нарываться на защитные механизмы психики оппонента.