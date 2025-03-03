Бизнес и нейросети: как работают корпоративные LLM

Как запустить автономную LLM, избежать утечек конфиденциальной информации, улучшить бизнес-процессы — и, самое главное, сколько это может стоить? В статье, написанной для «Сноба», на эти вопросы отвечают генеральный директор DT Consulting Олег Сковородников и генеральный директор Napoleon IT Павел Подкорытов.