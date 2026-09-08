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Север Пресс

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В Год здоровья мобильные бригады посетили поселки Ямала более 100 раз

В Год здоровья мобильные бригады посетили поселки Ямала более 100 раз

Специалисты центров социального обслуживания с начала года совершили более 100 выездов в отдаленные поселки Ямала, чтобы предоставить помощь непосредственно по месту жительства.

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