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Авто - Мото - Новости

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Toyota признала, что Land Cruiser слишком легко угнать

Toyota признала, что Land Cruiser слишком легко угнать

В ответ на рост числа краж внедорожников Land Cruiser в Австралии, Toyota анонсировала установку дополнительной иммобилайзерной системы для моделей Toyota Land Cruiser Prado 250 и Toyota Land Cruiser 300.

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