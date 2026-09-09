Toyota признала, что Land Cruiser слишком легко угнать

В ответ на рост числа краж внедорожников Land Cruiser в Австралии, Toyota анонсировала установку дополнительной иммобилайзерной системы для моделей Toyota Land Cruiser Prado 250 и Toyota Land Cruiser 300.
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