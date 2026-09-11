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Платформа предсказаний Polymarket назначила экс-топ-менеджера Amazon Уоррена Дженсона на пост CFO

Платформа предсказаний Polymarket назначила экс-топ-менеджера Amazon Уоррена Дженсона на пост CFO

Быстрорастущая платформа рынков предсказаний Polymarket 10 сентября 2026 года объявила о назначении именитого финансового топ-менеджера Уоррена Дженсона (Warren Jenson) на должность главного финансового директора (CFO).

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