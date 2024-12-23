Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Вучич пожелал рос...
  • Модест
    Очень на диверсию похоже. Ещё и два человека исчезли. Всплывут где-нибудь в Англии.СК завел дело пос...
  • Лидия Курзаева
    Пенсия - "Ее средний размер составит более 15 тысяч рублей" 😂   Вот  нашим депутатам  хотя бы месяц прожить на эту ...Депутат Бессараб ...

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Мелитополе

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Мелитополем, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в соцсетях поздно вечером 23 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх