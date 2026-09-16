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Альварес не попал в заявку на матч с «Осасуной». Форвард «Атлетико» пропускал игру с «Сосьедадом» из-за травмы

Форвард « Атлетико » Хулиан Альварес пропустит еще один матч. Аргентинец не попал в заявку команды на сегодняшнюю игру с «Осасуной» в 6-м туре Ла Лиги .

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