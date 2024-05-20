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Житель Владимирской области разбился на самодельном самолете

Житель Владимирской области разбился на самодельном самолете

Во Владимирской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб. Авария произошла вблизи села Павловское Суздальского района, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

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